THY olumsuz hava koşulları nedeniyle 40 seferini iptal etti

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "Yarın İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararı uyarınca toplam 40 seferimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir." denildi.

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