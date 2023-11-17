Bakan Tunç: Gazze'de savaş suçu işleyenler elbet yargılanacak

Hacı Gümüş Mahallesi'nde esnaf ziyareti yapan Bakan Tunç, daha sonra Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan'ı makamında ziyaret etti.

AK Parti Kilis İl Başkanlığına da ziyarette bulunan Tunç, partililere hitaben yaptığı konuşmada, deprem bölgesindeki yargılamaların gecikmemesiyle ilgili gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, bu kapsamda Gaziantep'te bölge toplantısı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bütün illerin yargı mensuplarıyla ve idarecileriyle depremi değerlendirdiklerini ve toplantıda ortaya çıkan görüşler doğrultusunda gerekli kanun düzenlemelerini yaptıklarını anlatan Tunç, şunları dile getirdi:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın afet riskine karşı önlemleri nedeniyle bir yasal düzenleme ihtiyacı vardı. Biz de yargı hizmetlerinin aksamaması adına özellikle İdari Yargılama Usulü Kanunumuza, sadece 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 vilayetimizde yargılama süreçlerinin aksamaması için geçici bir madde ekledik ve davaların, yıkım kararlarına ilişkin ve hasar tespitlerine ilişkin davaların uzun sürmeden, kısa sürede sonuçlanmasını sağlayacak bir yasal düzenleme Meclisimizden geçti ve yasalaştı.

Yine bölge dışından bilirkişi atanabilmesiyle ilgili de kanun düzenlemesini gerçekleştirdik yani biz Adalet Bakanlığı olarak şehirlerin inşasını geciktirmemek adına gerekli tedbirleri aldık ve bu bölgeye de gerek idari yargıda gerek adli yargıda yeteri kadar hakim, savcı da görevlendirdik."

Bakan Tunç, bölgeyi kısa sürede ayağa kaldırarak afet riskine karşı dayanıklı şehirlerin üretilmesi anlamında da gereken tedbirleri almaya devam edeceklerini vurguladı.

AK Parti iktidarının eğitimden sağlığa, sosyal politikalardan bütün diğer alanlara varıncaya kadar her alanda önemli adımlar attığını anlatan Tunç, istikrarlı kalkınma hamlelerinden vazgeçmeden yollarına devam edeceklerini söyledi.

- Gazze'deki insanlık dramı

Enerjide ve savunma sanayisinde tam bağımsız, güçlü bir Türkiye vurgusu yaptıklarını belirten Tunç, "İşte, şu içinde bulunduğunuz ortamda güçlü Türkiye'ye ne kadar çok ihtiyaç olduğunu hepimiz görüyoruz değil mi?" diye sordu.

Dünyada adaleti ve hakkaniyeti savunmaya devam edeceklerini vurgulayan Tunç, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde mazlumun yanında olacağız. Hep hakkaniyetin yanında olacağız. Hep dünyada barışı, huzuru, adaleti savunmaya devam edeceğiz. İşte bugün Filistin'de görüyorsunuz. 40 günden bu yana Filistin'de insanlık suçu işleniyor. Gazze'de katliam var, çocuklar katlediliyor, 12 bin Filistinli şehit edildi. Bunun 5 bine yakını çocuklardan oluşuyor ve bunun da bine yakınını daha bir yaşın altındaki bebekler oluşturuyor. Şehit edilenlerin yüzde 70'i kadın ve çocuklardan oluşuyor." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki sivil ve mazlumların üzerlerine bombaların atıldığını dile getiren Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bombalar yağdırılıyor ama uluslararası sistem, o devletler, o büyük dediğimiz devletlerin devlet başkanları, hükümet başkanları, mazlumun, masumun yanında değil, o bombaları atanların yanında saf tutuyor maalesef. İşte Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Dünya beşten büyüktür.' derken bugünlere, bu sorunlara işaret ediyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin huzuruna getirilen ateşkes önergeleri bir üyenin vetosuyla reddedildi. Dünya, 'Savaşa devam.' diyor. Böyle bir düzen olabilir mi? İnsani yardım önergeleri bile reddedilmişti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 121 ülke, 'Ateşkes olsun.' diyor, 14 ülke 'Ateşkes olmasın, savaş olsun.' diyor. İşte biz buna itiraz ediyoruz. Birleşmiş Milletlerin hiçbir yaptırımı olmayan bir genel kurul kararı var. Maalesef uluslararası sistemin, insanlığın sorunlarına cevap vermediğini hep beraber şu Filistin meselesinde de görmüş oluyoruz."

O nedenle "Dünya beşten büyüktür." demeye devam edeceklerini anlatan Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Filistinli kardeşlerinin destekçisi olmayı sürdüreceklerini vurguladı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerek İslam İşbirliği Teşkilatı toplantılarında gerek Türk Devletleri Teşkilatı toplantılarında, Astana'da ve Riyad'daki toplantılarda güçlü bir şekilde ve en son grup toplantısında da mesajlarını bütün dünyaya verdi." diyen Tunç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ve orada akan kanın durması noktasındaki mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. İnşallah akan kan bir an önce durur ama sonrasında ve orada o savaş suçunu işleyenler, soykırım yapanlar, bebekleri-çocukları katledenler, insanlık huzurunda, Uluslararası Ceza Mahkemesinde soykırım suçundan elbet bir gün yargılanacaklar ve insanlık da bunu görecek. Bir kez daha Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Saldırganları da tekrar lanetliyorum, şiddetle kınıyorum."