Özgür Özel yanıtladı: Akşener'le görüşecek mi?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonunca (DİSK) düzenlenen "Vergide Adalet, Gelirde Adalet" eylemi kapsamında sendika üyeleriyle Sıhhiye'den Ulus'a yürüdü, burada Atatürk Anıtı önündeki basın açıklamasına katıldı.

Türkiye'deki vergilerin yüzde 70'inin "dolaylı" olduğunu belirten Özel, işçi ve yoksul kesimden daha fazla vergi alındığını, buna yönelik DİSK tarafından hazırlanarak TBMM'ye sunulan kanun teklifi taslağını desteklediklerini dile getirdi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da 2 yıldır "gelirde ve vergide adalet" mücadelesi verdiklerini, ilgili bakanlıklara gittiklerini, parti genel başkanlarıyla görüştüklerini ve 5 maddelik kanun teklifi hazırladıklarını ifade etti.

Vergide adalet olmadan gelirde adalet olmayacağını savunan Çerkezoğlu, TBMM'deki partilere kanun tekliflerini kabul etmeleri ve oy birliği ile yasalaştırmaları çağrısında bulundu.

- Özel, eylemin ardından açıklamalarda bulundu

Eylemin ardından CHP Genel Başkanı Özel, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Özel, TBMM'den beklentinin "Can Atalay'ın salıverilmemesine ilişkin garabetin ortadan kaldırması ve Gezi Parkı davası hükümlüleriyle ilgili doğru ve demokratik adımları atması" olduğunu söyleyen Özel, "Numan Bey muhalefetin endişe ettiğini yapmayacak ama hukukun gereğini yapacak mı onu önümüzdeki günler gösterecek." dedi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayeti davası hükümlüsü Ogün Samast'ın cezaevinden tahliye edilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, "Gezi'den terör örgütü çıkaran bu iktidarın yargısı Hrant Dink cinayetinde terör görmemiştir. Eğer terörden tutuklansaydı bir kere indirimden yararlanmayacaktı." diye konuştu.

Özel, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan, Samast hakkında "iyi hal" kararı veren komisyonun raporunu açıklamasını talep etti.

Özgür Özel, bir gazeteci tarafından kaleme alınan ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özel'e "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan kurtulması tavsiyesinde bulunduğu" yönündeki iddialara ilişkin soru üzerine, adı geçen gazetecinin kurultay sürecinde ve sonrasında söylediklerinin hepsinin yanlış çıktığını belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun İstanbul seçimine verdiği önemi görüşmelerinde dile getirdiğini aktaran Özel, "Sayın Genel Başkanımız partinin başarılı olması gerektiğini söylemiştir, benim başarıma katkı sağlayacağını söylemiştir, partinin birlik ve beraberliğine vurgu yapmıştır. Sayın Genel Başkan'ın bu söylediklerini, ikimiz arasındaki bu görüşmeyi kimden duymuş da böyle çarpıtmıştır gerçekten şaşırmamanın imkanı yok." ifadelerini kullandı.

- "Akşener'le görüşmeye her zaman hazırım"

CHP Genel Başkanı Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşme yapıp yapmayacakları sorusu üzerine, Akşener'le geçmişe dayanan iyi bir hukuklarının olduğunu, kurultayı kazandıktan sonra da ilk kutlama mesajını paylaşanlar arasında Akşener'in bulunduğunu söyledi.

Hem kendisinin hem Akşener'in bu konuda pozitif olduğunu kaydeden Özel, "Önümüzdeki günlerde de ben arzu ederim, sayın Genel Başkan da arzu eder, gerekli görürse bir araya geliriz. Akşener'le Özgür Özel'in yapacağı müzakereden İYİ Parti'nin, CHP'nin, muhalefetin ve Türkiye'nin kazançlı çıkacağını düşünürüm. Bundan sonraki süreçte böyle bir sürece yapıcı katkı veririz. Ne zaman takdir ederlerse biz görüşmeye her zaman hazırız. Bundan Türkiye faydalanır." diye konuştu.

- "Yerel seçimde mümkün olan her ilçede aday göstermek istiyoruz"

Yerel seçimlerde Millet İttifakı'nın bileşenleriyle yeniden bir ittifak kurmanın gündemde olup olmadığı sorulan Özel, "Yerel seçimlere girmekte olan bütün siyasi partilerle görüşmek isteriz." dedi.

Özel, yerelde bazı ittifaklar yapabileceklerini ancak her bölgede aday çıkarmak istediklerini belirterek şunları kaydetti:

"Yerelde Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinin ve muhataplarımızın örgütlerinin gerekli gördüğü ve olgunlaştırabileceği her türlü ittifaka olumlu bakarız. Topyekun bir ittifak yerine yerel gerçekliklere uygun bazen 2 parti bazen birkaç partinin bir araya geldikleri ittifaklar daha rasyonel olabilir. CHP tüm seçim bölgelerinde kendi adaylarını göstermeye hazırdır. Tarih boyunca gösterdiğimiz en fazla adayla yola çıkacağız. Mümkün olan her ilçede aday göstermek istiyoruz. Bir yerde eğer ittifak yaparsak, o ittifakın gereği aday göstermiyorsak bu olabilir onun dışında bütün ilçelerde ve beldelerde adaylarımız olacak."