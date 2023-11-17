Meteoroloji'den 66 il için uyarı: Soğuk ve yağışlı hava geliyor

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava, cumartesi günü Trakya'dan başlayarak yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakacak.

Ayrıca fırtına da etkili olması beklenirken İstanbul Valiliği, AFAD, AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarı geldi.

THY (Türk Hava Yolları) İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşullarından dolayı MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca toplam 40 seferinin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.

FIRTINA UYARISI



Marmara Bölgesi'ne hafta sonu fırtına uyarısı yapılırken yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Cumartesi sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-70 km/saat), pazar günü sabah saatlerinde itibaren kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) doğusunda yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ UYARDI



Meteoroloji'nin ardından İstanbul Valiliği'nden de turuncu kodlu bir uyarı geldi.

Valiliğin resmi hesabından yapılan paylaşım şu şekilde:

"Cumartesi sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

AFAD VATANDAŞLARA SMS GÖNDERDİ



AFAD, yarın İstanbul'da beklenen sağanak yağış ve fırtına için vatandaşlara kısa mesaj (SMS) gönderdi.

Mesajda sel, su baskınları ve çatı uçmasına karş uyarıda bulunuldu.

66 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın (18 Kasım) toplam 66 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verdi.

Sarı kodlu uyarı verilen iller:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Çorum, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Mersin, İzmir, Kastamonu, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Niğde, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman, Bartın, Karabük, Osmaniye, Düzce, Kilis, Kırıkkale, Kilis, Osmaniye

Turuncu kodlu uyarı verilen iller:

Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Bingöl, Burdur, Bursa, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Isparta, Mersin, İstanbul, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kahramanmaraş, Niğde, Rize, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Bayburt, Karaman, Yalova

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu anadolunun doğusu, gece saatlerinden itibaren Trakya ile Çanakkalenin batısının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Artvin, Hakkari, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde azalacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Genellikle güneyli, doğu bölgelerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinde Marmaranın batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.