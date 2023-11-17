Bakan Tekin, İstanbul'da azınlık okulları temsilcileriyle buluştu

Beyoğlu Öğretmenevi'ndeki toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner, AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, azınlık cemaatlerinin liderleri, azınlık okulları vakıf başkanları ve azınlık okulları yöneticileri ile öğretmenler katıldı.

Okullarında yürüttükleri eğitim faaliyetleri hakkında sunum yaparak bilgi veren okul temsilcileri, görüş, öneri ve beklentilerini paylaştı.

Bakan Tekin, toplantıda, farklı etnik kimliklerin Türkiye'nin zenginliği olduğuna vurgu yaparak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda azınlıkların eğitim aldığı okullara ilişkin neler yapılabileceğine dair azınlık okulları temsilcileriyle istişarede bulunmak istediklerini söyledi.

Toplantıda, azınlık okulları ve öğrencilerinin daha nitelikli bir eğitime ulaşması için yapılan ve yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi alışverişinde bulunulduğunu aktaran Tekin, "Kadim medeniyetimizin birlikte yaşama kültürüyle dolu mazisi, milletimizin kodlarında var olan her türlü farklılığa ve özellikle ekalli unsurlara duyulan yüksek hoşgörüsü ve tüm kültürleri bağrına basan büyük devlet geleneğimiz, maarif davamızda eğitimde fırsat adaletinin toplumun her bir kesimine eşit ulaşması için önemli bir temeli oluşturmaktadır." diye konuştu.

Söz alan azınlık okulları temsilcileri de bu istişare toplantısının ilk kez yapıldığını belirterek, görüşlerini yüz yüze iletme imkanı tanındığı için teşekkür etti.