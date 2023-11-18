18 Kasım 2023'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) 62. Genel Kuruluna katılacak.

(İstanbul/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Valilik ve Millet Bahçesi alanı ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, ilçe ve belde belediye başkanlarıyla bir araya gelecek, Çapanoğlu Büyük Cami Çevre Düzenleme Projesi alanında incelemelerde bulunacak.

(Yozgat/14.00-16.30)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Şile'de düzenlenecek istişare toplantısının açılışında konuşacak.

(İstanbul/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ziyaretler ve incelemelerde bulunacak, basın toplantısı düzenleyecek, Hatice Nasıroğlu Konferans Salonu açılış töreni ve Tasarım Beceri Atölyesi tanıtımına iştirak edecek.

- Şimşek ile Uraloğlu, Mazot Dağıtımı ve Sertifikalı Türközü Tohumu Dağıtım Töreni, Şahinbey 100. Yıl Tünelleri Işık Görme Töreni, Büyükşehir Belediyesi Tarafından İl Emniyet Müdürlüğü Personeline Bisiklet Dağıtım Töreni'ne katılacak.

(Batman/10.00-15.00/Gaziantep/16.30-18.30)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ziyaretlerde bulunacak, esnafla buluşacak, OSB'de Toplu Açılış Töreni ve Trakya Kalkınma Ajansı Gastronomi Projesi açılış törenine iştirak edecek.

(Kırklareli/11.00-16.15)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında deplasmanda Almanya ile karşı karşıya gelecek.

(Berlin/22.45)

2- UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemeleri 8. Grup maçlarına Antalya'da devam edilecek. Grup ikinci maçlarında Yunanistan ile Litvanya, Türkiye ile de Belarus, Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.

(Antalya/13.00/16.00)

3- TFF 2. Lig'de 14. hafta, Beyaz Grup'ta oynanacak 5 maçla başlayacak.

4- TFF 3. Lig'de 11. hafta, gruplarda oynanacak 6 müsabakayla başlayacak.

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasına, Reeder Samsunspor-Darüşşafaka Lassa, TOFAŞ-Türk Telekom ve Beşiktaş Emlakjet-Aliağa Petkimspor maçlarıyla devam edilecek.

(Samsun/13.00/Bursa/15.30/İstanbul/18.00)

6- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftası, Botaş-Nesibe Aydın maçıyla başlayacak.

(Ankara/15.30)

7- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasına, Karayolları-Çukurova Belediyespor, Beşiktaş Ayos-Kuzeyboru, Sarıyer Belediyespor-Türk Hava Yolları, Nilüfer Belediyespor-Fenerbahçe Opet ve Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Aydın Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/13.00/İstanbul/15.00/17.00/Bursa/15.00/Antalya/18.00)

8- Kastamonu Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nun rövanşında Macaristan'ın Prektiker-Vac takımını konuk edecek.

(Kastamonu/15.00)

9- EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3. tur rövanşında Konyaaltı Belediyespor, İspanya'nın KH-7 BM. Granollers takımına konuk olacak.

(Granollers/14.30)

10- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 9. haftası, Köyceğiz Belediyespor-Sakarya Büyükşehir Belediyespor ve İzmir Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Safi Çimento maçlarıyla başlayacak.

(Muğla/14.00/İzmir/18.00)

11- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 11. haftası, Tekirdağ Süleymanpaşa-Görele Belediyespor ve Üsküdar Belediyespor-Anadolu Üniversitesi maçlarıyla başlayacak.

(Tekirdağ/15.00/İstanbul/16.00)

12- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 22. etabı Las Vegas Grand Prix'sinde sıralama turları yapılacak.

(Las Vegas/11.00)

13- MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 19. etabı Katar Grand Prix'sinde sıralama turları ve sprint yarışı gerçekleştirilecek.

(Doha/15.40/20.00)