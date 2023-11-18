Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı

Soruşturmayı genişleten polis ekipleri, İstanbul'da kuryeleri organize eden şüphelilere yönelik çalışmada E.H, G.M.S, H.Ç, Z.J, M.K. ve S.P'yi yakaladı.

Ekipler, 6 ay süren fiziki ve teknik takip sonrası yutma yöntemini kullanan 8 yabancı uyruklu zanlıyı 4 kilo 547 gram afyon sakızı ve 2 kilo 963 gram esrarla yakaladı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde "uyuşturucu ticareti" ile "uyuşturucu kullanmak veya bulundurmak" suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

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