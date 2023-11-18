Otomotivde Çin pazarı, tüketiciler için uygun fiyatlı model sunuyor

Son dönemde Çin markalarının Türkiye ilgisinde belirgin bir artış gözleniyor. Bu durum pazara giren firma sayısına da yansıyor. Son 1 yılda "Skywell, MG, Chery, Leapmotor, Seres, Voyah, Hongqi, DFSK ve BYD" markaları Türkiye'ye geldi. Önümüzdeki yıl 2 yeni Çin markası daha, Changan ve Yudo bekleniyor. Çinli markaların uygun fiyat politikası ve ürün çeşidi sunması, yelpazeyi genişlettiği için piyasadaki bu rekabet, tüketiciye olumlu yansıyor. Ancak pazardaki diğer markalar için aynı durum geçerli değil. Avrupalı üreticiler, Türkiye pazarında pay kaybetmeleri nedeniyle durumdan şikayetçi.

SATIŞTA İLK SIRADALAR

Çin otomotiv firmaları, satış rakamlarına bakıldığında Türkiye pazarında ilk sıralarda bulunuyor. Yılın ocak-ekim döneminde Chery markası 'Omoda 5', 'Tiggo 7 Pro' ve 'Tiggo 8 Pro' modelleriyle 31 bin 40 satarak ilk sıraya oturdu. Onu MG4, MG HS, MG ZS ve MG Marvel R modelleriyle 9.867 satışla MG izledi. ET5 modeliyle ilgi gören Skywell de 2.041 satışla 3.lüğü kaptırmadı. Leapmotor, "T03" modeliyle 310, Seres Seres-3 modeliyle 289 ve Hongqi de E-HS9 modeliyle 15 satış yaptı. Çinli firmaları Türkiye'deki toplam satışları ilk 10 ayda 43 bin 562'ye, pazardaki payları da %4,54'e ulaştı.

İTHALATI % 151 ARTTIRDILAR

Öte yandan, Çinli markaların Türkiye pazarına hızlı girişi cari açığı azdırıyor. Yılın ilk 10 ayında yapılan ithalatın 3'te 1'ini otomobiller oluşturdu. Bu da 13 milyar dolara tekabül ediyor. Burada % 151'lik bir artış olduğu görülüyor. Çin'den yapılan ithalat ise aynı dönemde 3,8 milyar dolarla rekor kırdı. Bu ithalatta da en büyük payı otomobiller aldı.

TOGG, 2025 YILINDA AVRUPA YOLLARINDA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin yerli ve tamamen elektrikli otomobili Togg'un 2025 yılında Avrupa yollarında görüleceğini söyledi. Brüksel temasları kapsamında gazetecilerle bir araya gelerek açıklamalarda bulunan Bakan Kacır, ön siparişi verilen 20 bin Togg'un yıl sonuna kadar sahiplerine teslim edileceğini belirtti. Bakan Kacır "2024 sonu itibarıyla Togg artık Avrupa Birliği'ne (AB) ihraç edilme noktasına gelecek. 2025'te Avrupa yollarında her geçen gün artan sayıda Togg göreceğiz. Elektrikli araçlar konusunda çok sayıda uluslararası firmayla görüşüyoruz. Türkiye'de günden güne bu alanda yeni yatırım haberleri alınacak" dedi.

KAAN ZENGİNLİ