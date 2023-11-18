Valilik, Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ve Valiliğin uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış sabahın erken saatlerinde yağmaya başladı.

Taksim İstiklal Caddesi'nde yağışa yakalanan vatandaşların şemsiye ve montlarıyla korunmaya çalıştığı ve koşarak kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hafta sonu için yaptığı fırtına ve yağış uyarısının ardından sabah saatlerinde başlayan yağışın günün ilerleyen saatlerinde de devam etmesi bekleniyor.

İstanbul Valiliği, bugün başlayarak pazar günü öğle saatlerine kadar devam edecek kuvvetli yağışla ilgili uyarıda bulundu.

Turuncu kodla yapılan uyarıda, "Meteoroloji'den alınan bilgilere göre; İstanbul'da cumartesi günü sabah saatlerinden, pazar öğle saatlerine kadar çok kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı tahmin edilmektedir. Su baskınlarına karşı tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

AKOM: Hava sıcaklığının fırtınayla birlikte 8-10 derece düşmesi bekleniyor

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'a hafta sonu Balkanlar üzerinden soğuk ve yağışlı sistemin girmesi bekleniyor.

Sistemin etkisiyle rüzgarın saat 12.00'den itibaren lodos yönünden (40-60 km/saat), pazar günü saat 01.00'den itibaren karayelden (50-80 km/saat), kuzey bölgelerde kısa süreli hamlelerle tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde etkili olması öngörülüyor.

Kuzeyin soğuk havasını hızlı bir şekilde İstanbul'a taşıyacak sistem nedeniyle akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarında 8-10 derece düşüş yaşanacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli sağanak cumartesi 06.00 ile pazar 20.00 saatleri arasında beklenirken, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın cumartesi 10.00 ila pazar 20.00 saatleri arasında etkili olması öngörülüyor.

Fırtınayla birlikte kış değerlerine gerileyen sıcaklıklar nedeniyle iki gün boyunca kent genelinde kuvvetli sağanak (40-60 kilogram/metrekare) geçişi yaşanması bekleniyor.

Yağışların, fırtınanın etkili olduğu kuzey bölgelerde metrekarede 80-100 kilogramın üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış ve fırtınadan dolayı yaşanabilecek su basması ve göllenmelere karşı İBB ekipleri 24 saat esasına göre hazır bekletilecek.

Vatandaşlar, ağaç ve direk devrilmesi, tabela ve çatı uçması ile fırtına nedeniyle toplu ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.