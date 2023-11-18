Elazığ'da 2 bin 936 deprem konutunun inşası etap etap ilerliyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Elazığ'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşasına başlanan 2 bin 936 deprem konutu hızla yükseliyor.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Elazığ'da evleri yıkılan veya ağır hasar görenlerin barınma ihtiyacını karşılamak için TOKİ tarafından başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Kent merkezinde Aşağı Demirtaş ve Yemişlik bölgesi, ilçelerde de Karakoçan, Palu, Sivrice ve Baskil'de etaplar halinde afet konutları yapılıyor.

- Bütün bloklarda örnek daireler hazır

İlde yapımı süren 2 bin 936 konuttan 2 bin 200 dairelik 134 blokta kaba inşaat çalışmaları tamamlandı.

Bu konutlarda merdiven, dış cephe ve duvarların yapımına geçildi. İnşası süren bütün blokların örnek daireleri hazır hale getirildi.

Kent merkezi ve ilçelerde etaplar halinde yükselen konutların en kısa sürede depremzedelere teslim edilmesi hedefleniyor.

- 134 blokun kaba inşaatı tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Fatih Önalan, AA muhabirine, deprem konutlarının yapımının hızla ilerlediğini söyledi.

Elazığ'daki hasar tespit çalışmalarından sonra 2 bin 936 konutun inşasına başlandığını ifade eden Önalan, depremin izlerini silmek için devletin bütün imkanlarını seferber ettiğini belirtti.

Konutların inşasında iyi bir aşamaya gelindiğine işaret eden Önalan, şöyle konuştu:

"Merkezde 1887 olmak üzere il genelinde 2 bin 936 konut yapıyoruz. Bu konutlar toplamda 162 bloktan oluşuyor. Bu blokların 134'ünün kaba inşaatını tamamladık. Vatandaşları en kısa sürede güvenli ev ortamına kavuşturmak için çalışıyoruz. Konutları mümkün olduğu kadar lokasyonu güzel, zemini sağlam, güvenilir alanlarda yapmaya çalışıyoruz. İnşallah kısa sürede konutları tamamlayıp hak sahiplerine teslim edeceğiz. Yeni yapılan evlerimiz 3+1 şeklinde. Sosyal donatıları oldukça yüksek şekilde yapılıyor. Tünel kalıp sitemiyle konutlar inşa ediyoruz."

Kaba inşaatı biten konutlarda ince imalatların devam ettiğini anlatan Önalan, depremin yaralarının sarılması için gayretle çalışıldığını, felaketin izlerini kısa sürede silmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.