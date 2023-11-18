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'Gazzeli öğrenciler' kararının Dünya'ya örnek olmasını dilerim'

"(Öğrenim ücretlerinin devlet tarafından karşılanması) Cumhurbaşkanımızın bu çok önemli kararının bütün dünyaya örnek olması gerektiğine inanıyorum"- "Uluslararası mevkidaşlarımızla bu konuda istişarelerde bulunuyoruz, onlardan da Türkiye'de atılan adıma benzer adımlar atmalarını bekliyoruz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Kasım 2023 12:59, Son Güncelleme : 18 Kasım 2023 13:02
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'Gazzeli öğrenciler' kararının Dünya'ya örnek olmasını dilerim'

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye'de üniversitelerde öğrenim gören Gazzeli öğrencilerin öğrenim ücretleri konusundaki Cumhurbaşkanı Kararı'nın bütün dünyaya örnek olması gerektiğini belirterek "Uluslararası mevkidaşlarımızla bu konuda istişarelerde bulunuyoruz, onlardan da Türkiye'de atılan adıma benzer adımlar atmalarını bekliyoruz." dedi.

Özvar, Türkiye'deki Gazzeli üniversite öğrencilerinin öğrenim ücretleri konusunda Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Gazze'de bir ayı aşkın süredir insanlık kıyımı yaşandığını vurgulayan Özvar, "İsrail, Filistin halkına tam bir katliam gerçekleştiriyor. İnsanlık dışı, soykırım olarak tarif edebileceğimiz bir vahşete maalesef tanıklık ediyoruz." dedi.

Gazze'de evlerin, iş yerlerinin, ibadethanelerin, hastanelerin, üniversitelerin, okulların bombalandığını, pek çok Filistinli Müslüman'ın şehit edildiğini, yaralandığını ve şu anda da göçe zorlandıklarını belirten Özvar, "Filistin, bütün insanlığın ortak imtihanıdır. Şu andaki Filistin'in durumunu insanlığın en ciddi sınavlarından biri olarak görüyorum. Bu sınavda, bütün milletlere çok önemli vazifeler düşüyor. YÖK olarak Filistin'de yaşanan bu vahşeti şiddetli kınıyoruz." diye konuştu.

Özvar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin konusunda fevkalade çaba sarf ettiğini, Türkiye'nin Filistin halkına yardım götürdüğünü vurguladı.

- "Filistinli öğrencileri kendi evladımız gibi misafir ediyoruz"

Erol Özvar, Türkiye'de pek çok üniversitede Filistinlilerin öğrenim gördüğünü, onları kendi evlatları gibi misafir ettiklerini, yetişmelerine vesile olduklarını söyledi.

Gazzeli öğrencilere üniversitelerin, rektörlerin sahip çıktığını işaret eden Özvar çabalarından dolayı üniversite hocalarına, rektörlere ayrı ayrı teşekkür etti.

- "Türkiye'deki Gazzeli öğrencilerle sürekli temas halindeyiz"

YÖK Başkanı Özvar, 2023-2024 akademik yılı bahar döneminde, ailesi veya kendisi Filistin'in Gazze şehrinde ikamet eden ve Türkiye'deki herhangi bir devlet yükseköğretim kurumunda örgün öğretim programına devam eden ön lisans ve lisans öğrencilerinin ödemeleri gereken öğrenim ücretinin devlet tarafından karşılanmasına ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nı da değerlendirdi.

Türkiye'deki üniversitelerde öğrenim gören Gazzeli öğrencilerle sürekli temas halinde olduklarını aktaran Özvar şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız, Gazzeli öğrencilerin pek çoğunun ailesinin ya yaralanmış olması ya şehit edilmesi ya göçe zorlanmış olmasıyla çok zor durumda olduğunu bildiği için bizlere bir talimat verdi. Cumhurbaşkanımızdan talimatı aldıktan sonra YÖK olarak içinde bulundukları bu zor durumda Gazzeli öğrencilere destek olabilmek adına çalışma yaptık ve Gazzeli öğrencilerin öğrenim ücretlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, dünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Burada yapmaya çalıştığımız şey, soykırıma uğrayan bir milletin katledilen bir toplumun tabiri caizse öksüz, yetim kalmış çocuklarına bir nebze olsun el uzatabilmektir, amacımız budur.

Filistinli öğrencilerle sürekli birlikteyiz, onlara sahip çıkmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın bu çok önemli kararının bütün İslam dünyasına, bütün dünyaya örnek olması gerektiğine inanıyorum. Uluslararası meslektaşlarımızla, mevkidaşlarımızla bu konuda istişarelerde bulunuyoruz, onlardan da Türkiye'de atılan adıma benzer adımlar atmalarını bekliyoruz, bunları kendileriyle paylaşıyoruz. Kararın, bir nebze de olsun bu yaraya bir merhem olmasını diliyorum."

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