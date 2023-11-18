Dünya sporunun efsane ismi milli halterci Naim Süleymanoğlu, kabri başında anıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in elinde 10 bine yakın rehine var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in elinde 10 bine yakın rehine var
Altınyıldız Classics'ten Öğretmenlere Özel + %15 İndirim!
Altınyıldız Classics'ten Öğretmenlere Özel + %15 İndirim!
Sponsorlu İçerik
Sıcaklıklar 6-10 derece düşecek
Sıcaklıklar 6-10 derece düşecek
Zafer Partisi iki ilde aday çıkarmayacak
Zafer Partisi iki ilde aday çıkarmayacak
'Ülkemize getirilen Gazzeli 27 hastanın teşhisleri kesinleşti, tedavileri devam ediyor'
'Ülkemize getirilen Gazzeli 27 hastanın teşhisleri kesinleşti, tedavileri devam ediyor'
'Gazzeli öğrenciler' kararının Dünya'ya örnek olmasını dilerim'
'Gazzeli öğrenciler' kararının Dünya'ya örnek olmasını dilerim'
Toplu taşımada 'mülkiyet' sorununu çözecek yasa teklifi hazırlanıyor
Toplu taşımada 'mülkiyet' sorununu çözecek yasa teklifi hazırlanıyor
KDK'den para puanların banka hesabına ödenebileceği tavsiyesi
KDK'den para puanların banka hesabına ödenebileceği tavsiyesi
İntikali yapılmamış tarım arazileri için mirasçılık belgesi talep edilecek
İntikali yapılmamış tarım arazileri için mirasçılık belgesi talep edilecek
Borsada yüksek yargı freni
Borsada yüksek yargı freni
2023 dönemi vergi matrahını etkilemeyecek
2023 dönemi vergi matrahını etkilemeyecek
Elektrikli otomobillerin ÖTV matrahında düzenlemeye gidildi
Elektrikli otomobillerin ÖTV matrahında düzenlemeye gidildi
Otomotivde Çin pazarı, tüketiciler için uygun fiyatlı model sunuyor
Otomotivde Çin pazarı, tüketiciler için uygun fiyatlı model sunuyor
Türkiye, sondaj çalışmalarını sınır ötesine taşıyacak
Türkiye, sondaj çalışmalarını sınır ötesine taşıyacak
Cevdet Yılmaz'dan işsizlikle mücadele ve istihdam vurgusu
Cevdet Yılmaz'dan işsizlikle mücadele ve istihdam vurgusu
TÜİK açıkladı: İşte Türkiye'nin en mutlu ili
TÜİK açıkladı: İşte Türkiye'nin en mutlu ili
Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı pazar günü yapılacak
Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı pazar günü yapılacak
Erdoğan: İsrail'e borcumuz yok, borçlu olanlar rahat konuşamıyor
Erdoğan: İsrail'e borcumuz yok, borçlu olanlar rahat konuşamıyor
Meteoroloji'den 66 il için uyarı: Soğuk ve yağışlı hava geliyor
Meteoroloji'den 66 il için uyarı: Soğuk ve yağışlı hava geliyor
Ekonomistlerin MB'den faiz kararı beklentisi belli oldu
Ekonomistlerin MB'den faiz kararı beklentisi belli oldu
SPK Başkanından uyarı: Yüksek getiri vadedenlere karşı dikkatli olun
SPK Başkanından uyarı: Yüksek getiri vadedenlere karşı dikkatli olun
Çorum - Ankara arası 1,5 saate inecek
Çorum - Ankara arası 1,5 saate inecek
RTÜK'ten yayın ihlali yapan 7 kanala üst sınırdan ceza
RTÜK'ten yayın ihlali yapan 7 kanala üst sınırdan ceza
Uzmanı yanıtladı: Zeytinyağı fiyatları artacak mı?
Uzmanı yanıtladı: Zeytinyağı fiyatları artacak mı?
Depremzede ve OHAL bölgesindeki üniversite öğrencilerinden ikinci öğretim ücreti alınmayacak
Depremzede ve OHAL bölgesindeki üniversite öğrencilerinden ikinci öğretim ücreti alınmayacak
THY olumsuz hava koşulları nedeniyle 40 seferini iptal etti
THY olumsuz hava koşulları nedeniyle 40 seferini iptal etti
Meteorolojiden İstanbul ve çevresi için fırtına uyarısı
Meteorolojiden İstanbul ve çevresi için fırtına uyarısı
İsrailliler Erdoğan'dan mektupla yardım istedi
İsrailliler Erdoğan'dan mektupla yardım istedi
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 350 baz puanın altına indi
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 350 baz puanın altına indi
'Hedefimiz bir üniversitemizi dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasına sokmak'
'Hedefimiz bir üniversitemizi dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasına sokmak'
Ana sayfaHaberler Spor

Dünya sporunun efsane ismi milli halterci Naim Süleymanoğlu, kabri başında anıldı

Türkiye Halter Federasyonu (THF), dünya sporunun efsane ismi milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun 6. ölüm yıl dönümünde kabri başında anma töreni düzenledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Kasım 2023 14:42, Son Güncelleme : 18 Kasım 2023 14:43
Yazdır
Dünya sporunun efsane ismi milli halterci Naim Süleymanoğlu, kabri başında anıldı

Edirnekapı Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen törene, THF Başkanı Talat Ünlü ve federasyon temsilcileri, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, genç sporcular ve sevenleri katıldı.

Burada açıklamada bulunan Talat Ünlü, Türk halterinin Naim Süleymanoğlu ile zirveye çıktığını belirterek, "Sayısız olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan bir sporcumuzdu. Türkiye'de halter, Naim'le zirveye çıkmıştır. Efsane ve dünyanın en iyi haltercisi, bu branşta gelmiş geçmiş en iyi sporcu. Şahsiyetiyle, yaşantısıyla, başarılarıyla gençlere ekol olmuş bir sporcu. Elbette Naim'i burada anlatmaya kelimeler, cümleler ve zaman yetmez. 50 yıllık hayatında çok güzel spor yaşantısı oldu ama aramızdan erken ayrıldı." ifadelerini kullandı.

Hasan Öztürk ise "Tüm dünya onu insan üstü rekorlarıyla tanıdı ama Bulgaristan Türkleri için o onların kurtuluş ve özgürlük mücadelesinin meşalesiydi." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okunmasıyla tören sona erdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber