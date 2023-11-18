Öğretmenlerden 'Şubat'ta mülakatsız 100 bin atama' talebi

Memurlar.net: Zekeriya ELTİMUR

Türkiye'nin dört bir yanında atama bekleyen binlerce öğretmen, mülakat uygulamasına karşı Ulus Meydanı'nda bir araya geldi ve mülakatın kaldırılması çağrısında bulundu. Birçok öğretmen, meydana getirilen bir tabut aracılığıyla simgesel bir eylem gerçekleştirerek diplomalarını tabutun içine bıraktı. Çocuklarıyla birlikte meydanda bir araya gelen öğretmenler, mülakat kararına karşı çıkarak Cumhuriyetin 100. Yılında 100 bin atama talep etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşından sonra basın açıklamasına geçildi. İlk olarak Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mesut Öner açıklamlarda bulundu.

"Eğitim Bir-Sen olarak bugün sizlerin yanınızda olduğumuzu bir kez daha ifade etmek üzere sizlere destek olmak üzere buradayız, Genel Başkanımız Sayın Ali Yalçın'ın ve yönetim kurulu üyelerimizin selamlarını iletiyorum" diye sözlerine başlayan Öner; "Kıymetli katılımcılar, Eğitim bir-Sen olarak Eğitimin bir paydaşı olarak atama bekleyen siz öğretmen adaylarının her daim yanında olmaya devam ediyoruz. Ve bu noktada gerek hazırladığımız raporlarımızla gerek ortaya koyduğumuz çalışmalarımızla Öğretmen şu anki öğretmen istihdamında yeterli bir durum sonuç ortaya çıkmadığını her defasında ortaya koyarak ifade ediyoruz."

"140 bin öğretmene ihtiyaç olduğunu biz raporumuza net bir şekilde ortaya koyduk"

"Özellikle izleme değerlendirme raporumuzda da ifade ettiğimiz öğretmen başına düşen öğrenci sayısının OECD ortalamasına ulaşabilmesi için 140 bin öğretmene ihtiyaç olduğunu biz raporumuza net bir şekilde ortaya koyduk. Gelinen noktada ücretli Öğretmenle süreci şanslı bir şekilde sürdürülemediğini defaten ifade ettik. Bu açıdan bir an evvel öğretmen atamalarının sağlıklı bir zeminde, doğru bir süreçte sürdürülmesi gerekiyor" dedi.

"80 bini aşan ücretli Öğretmenle eğitimin yükü taşınamaz "

"80 bini aşan ücretli Öğretmenle eğitimin yükü taşınamaz. Bunu hepimiz görüyor ve biliyoruz" diye altını çizen Öner; Bu açıdan, öğretmen istihdamının Gerek alım konusunda, istihdam noktasında, gerekse son günlerdeki tartışma konusu olan mülakat noktasında doğru bir noktaya taşınması, doğru bir zemine taşıması en büyük temennimizdir. Değerli katılımcılar, kıymetli kamuoyu, değerli basın mensupları, Eğitim Bir-Sen olarak her daim bu noktada eğitim istihdamının, öğretmen istihdamının doğru bir şekilde sürdürülmesi ve gelinen noktada ders ücretli öğretmenlerin açlık yoksulluk sınırı altında kalması hususunda da her daim kamuoyuna bilgilendirmeler ve bu noktada açıklamalar yapıyoruz" dedi.

Öner şözlerini şöyle tamamladı:

"Artık özellikle son dönemde ucuz işçiliğe dönüşmüş bir ders ücretli öğretmenlik istihdamı bu yükü kaldıramıyor. O açıdan bir an evvel gerek Milli Eğitim Bakanlığı gerek Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün burada yükselen sese kulak vermeli ve bu konuya bir an evvel çözüm üretmelidir. Bu noktada bugün buradan yükselen ses öğretmenlerimizin öğretmen adaylarımızın seksen bir ilden gelerek burada ortaya koydukları duruş çok önemli. Ülkenin huzuru, refahı ve eğitimin kalitesi adına bu sese mutlaka kulak verilmelidir. Ve biz Eğitim-Bir-Sen olarak son olarak diyoruz ki öneriniz önerimizdir. Teklifiniz, teklifimizdir, beklentiniz talebimizdir, haklı mücadeleniz, bizim mücadelemizdir. "

"572 bin atanamayan öğretmen adına meydanda olduklarını" aktaran Genç Eğitim Sendikası Genel Başkanı Aras Ali Altıntaş, mülakat ve atama ile ilgili şunları aktardı:

"Sayıştayın raporuna göre 135 bin öğretmen açığı 2023 de nasıl kapandı"

"Nisan 2023'te Sayın Cumhurbaşkanımız hem bir kongrede hem de çıkmış olduğu canlı yayında kamuda mülakatın kaldıracağını, gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre atamalarının gerçekleşeceğini söylemişti. Ak Parti seçim beyannamesinde ve seçim videolarında da öğretmenlere de mülakatın kalkacağını müjdeleyen ve belgeleyen videolar kullandı. Bunun yanında 12 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminden tam 2 gün önce, Milli Eğitim Eski Bakam ve şu an Ordu Milletvekili olan Sn. Mahmut Özer Ntv tarafından düzenlenen programda moderatörün sorusu üzerine "Artık öğretmenlere mülakat yapmayacağız. KPSS tek kriter olacak" vaatlerini Cumhurbaşkanımızın sözünü referans alarak canlı yayında dile getirmişti. Gelelim atama sayılarına soruyorum, Sayıştayın raporuna göre 135 bin öğretmen açığı 2023 de nasıl kapandı. 2023'de 45 bin ilk öğretmen ataması ve 3500 engelli öğretmen atamasıyla nasıl kapanmış olur? EYT kapsamında emekliliğe ayrılmış öğretmenleri de düşünürsek, öğretmen ihtiyacı yok mu? Tabi ki var ama siz alanın da yetkin olmayan özlük ve ekonomik olarak hakları olmayan 80 Bine yakın ücretli öğretmenle çalışmayı tercih ediyorsunuz. Hem atama bekleyen öğretmeni hem de ücretli öğretmen dediğiniz sistemle öğrencileri mağdur ediyorsunuz. Hani tarihin en büyük atama sözü nerde?

"Bugün buradan bu gençlerin diplomalarının cenazesini kaldıracağız"

"Mülakatsız 100 Bin öğretmen ataması talebimizdir, öğretmenlere desteğimiz tamdır." diye konuşmasında altının çizen Altıntaş sözlerini şöyle noktaladı: "Bu talep karşılanmadığında sizin üniversitenizden başarıyla mezun olmuş, KPSS sınavında başarısını göstermiş bu genç kardeşlerim, eşitsizliğin simgesi mülakat sistemiyle yüz yüze bırakılır, bir de yeterli atama sayısı verilmezse diplomaları kararlarınızla tabutların içine girmiş olacak. Mülakat liyakatin katilidir ve burada cenazesi kalkacak olan yıllarca emek verdikleri diplomalarıdır. Bu nedenle bizde bugün buradan bu gençlerin diplomalarının cenazesini kaldıracağız, Görmeyen gözlere duymayan kulaklara inat mülakatsız 100 bin atama alana kadar mücadelede birlikteyiz"







Eyleme katılan öğretmenler, seçim öncesi mülakatın kaldırılmasına yönelik verilen sözlerin unutulduğunu ifade etti.

Atanamayan bir öğretmen adayı şu ifadeleri kullandı: Biz 2023 yılı Temmuz ayıda sınava girdik 81 ilden öğretmen adayı arkadaşlarımızla buraya geldik 100 bin atama talebi için mücadele ediyoruz, bize Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu bir söz vardı, mülakat kaldırılacaktı. Biz ve ailelerimiz bunun için bekledik, Fakat mülakatın kaldırılmayacağı ve yeni bir düzenlemenin getirileceği konuşuluyor... Biz bunun için burada sesimizi duyurmak istiyoruz, yılladır atama bekleyen arkadaşlarımız var ve özel sektörde yıllarca çalışan ve atama bekleyen arkadaşlarımız var, biz mücadelemizi sürdüreceğiz, Şubat ayında 100 bin atama bekliyoruz' İfadelerini kullandı.