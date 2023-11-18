Atatürk'e hakaretten tutuklandı

Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanan ve işsiz olduğu öğrenilen Cıbuk, çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde Atatürk Anıtı önüne gelip Atatürk'e hakaret ettiği öne sürülen Kemal Cıbuk, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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