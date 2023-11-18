Başkentte sağanak etkili oldu: Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Öte yandan 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda yolun karşısına geçmek isteyen bir kadın, basın mensuplarının görüntü çektiğini fark edince yağmur altında dans etti.

Cadde üzerinde yer alan bazı mazgalların yapraklardan tıkandığı ve esnafın iş yerlerini su basması halinde suyu tahliye etmek için dalgıç pompalarını hazırladıkları görüldü.

Kentte akşam saatlerinde başlayan yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığındı, yollarda ve bazı alt geçitlerde su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

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