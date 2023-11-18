Bakan Koca'dan 'Antibiyotik' uyarısı!

Bilinçsiz antibiyotik kullanımının günümüzde dünya genelinde bir halk sağlığı sorununa yol açtığını belirten Bakan Koca, 'Antibiyotikler bilinçli kullanılmalıdır. Bilinçli kullanılmazlarsa, bakteriler antibiyotiklerin yol açtığı hastalıklara karşı direnç kazanır, tedavide artık etkisiz olurlar. Bu durumlar arasında ölümcül hastalıklar da vardır.' ifadelerini kullandı.

Antibiyotiklerin ateş düşürmek, ağrı dindirmek, virüslere bağlı enfeksiyonları tedavi etmek amacıyla kullanımının son derece yanlış olduğunun altını çizen Bakan Koca, 'Antibiyotiklerin, sadece bakterilere karşı etkili olduğu unutulmamalıdır' Uyarısında bulundu

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya paylaşımının devamında; 'Antibiyotikler, hekim önerisi ve reçete ile alınır. Enfeksiyonu en etkili biçimde tedavi etmek ve direncin ortaya çıkma riskini azaltmak için doğru dozda, doğru şekilde, reçeteye uygun zaman aralıklarıyla kullanılmaları gerekir. Bilinçsiz antibiyotik kullanımının günümüzde dünya genelinde bir halk sağlığı sorununa yol açtığını hatırlatmak isterim.' İfadelerine yer verdi.