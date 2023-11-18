Hatay'da bir otomobilde 4 bin saka kuşu ele geçirildi
Hatay'ın Hassa ilçesinde otomobilinde 4 bin saka kuşu ele geçirilen sürücüye 5 milyon 600 bin lira ceza kesildi.
Haber Giriş : 18 Kasım 2023 21:00, Son Güncelleme : 18 Kasım 2023 19:41
İl Jandarma komutanlığı ekipleri, Akbez Mahallesi'nde yaptığı yol kontrolü sırasında bir otomobili durdurdu.
Ekipler, araçta yaptığı aramada nesli tükenmekte olan 4 bin saka kuşu ele geçirdi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şube Müdürlüğü ekipleri, kuşlar için araç sürücüsü Suriye uyruklu kişiye 5 milyon 600 bin lira idari para cezası uyguladı.
Saka kuşları ekiplerce doğal yaşam ortamına salındı.