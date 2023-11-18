Çanakkale Ayvacık açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığının "TCSG-6" botu ekipleri, Ayvacık açıklarında içinde bir grup insanın bulunduğu lastik botun hareket ettiğini belirledi.

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