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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin ne dediğine tüm dünya bakıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Artık hemen hemen her konuda Türkiye'nin ne dediğine tüm dünya bakıyor. Biz de milletimizden aldığımız güçle Türkiye'nin itibarına yakışır çıkışlar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Kasım 2023 21:35, Son Güncelleme : 18 Kasım 2023 21:36
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin ne dediğine tüm dünya bakıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Türkiye'nin Filistin'e karşı desteğine ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında, "Türkiye'nin haklı Filistin davasına tam desteği, Gazzeli kardeşlerimizin sesinin duyulmasını sağlıyor. Bizler tarihsel sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve buna uygun hareket ediyoruz. Niyetimiz halis olduğu için ortaya koyduğumuz tezlerin haklılığına itibar da o derecede artıyor" ifadeleri yer aldı.

"TÜRKİYE'NİN NE DEDİĞİNE TÜM DÜNYA BAKIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Ortak Zirvesi'nde de yine bu itibarın sonuçlarını gördük. Zirvenin sonuç bildirgesini bizim önerilerimiz ve tezlerimiz şekillendirdi. Bunu son derece kıymetli buluyorum. Artık hemen hemen her konuda Türkiye'nin ne dediğine tüm dünya bakıyor. Biz de milletimizden aldığımız güçle Türkiye'nin itibarına yakışır çıkışlar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Erdoğan, paylaşımının devamında ise şu sözlere yer verdi:

"Bizim sesimizin gür olmasının temel dayanağı, arkamızda dimdik duran milletimizin güveni ve sarsılmaz desteğidir. Biz bu millete bir söz verdik, dikleşmeden dik duracağız dedik. Bu ülkenin ve kardeşlerinin itibarını, onurunu asla yere düşürmeyiz; her yerde en güçlü biçimde savunuruz, savunmaya da devam edeceğiz"

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