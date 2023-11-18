Bakan Fidan'dan Gazze açıklaması: Ateşkes istedik

Al Jazeera kanalı röportaj yayına verilmeden önce öne çıkan başlıkları yayınladı. Buna göre Fidan, İslam ülkelerinin diplomatik araçlarla bu problemi çözmek için çalışması gerektiğini söyledi.

"Blinken ile çok açık konuştum" diyen Bakan Fidan, "Gazze'de tam ateşkes istedik" ifadelerini kullandı.

İsrail'e uygulanan çifte standardın, dünyadaki sistemin iflas ettiğini gösterdiğini belirten Fidan, Gazze'nin yönetimiyle ilgili de konuştu.

Bakan Fidan, iki devletli çözüm olmadan, Gazze'yi kimin yöneteceği tartışmasını kabul etmediklerini söyledi.