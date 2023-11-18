Bakan Fidan'dan Gazze açıklaması: Ateşkes istedik
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar merkezli Al Jazeera kanalına özel bir röportaj verdi. İsrail'e karşı kolektif hareket etme çağrısı yapan Fidan, Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı görüşmeye dair de önemli açıklamalarda bulundu. "Blinken ile çok açık konuştum" diyen Bakan Fidan, Gazze'de tam ateşkes istediklerini söyledi.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 18 Kasım 2023 22:37, Son Güncelleme : 18 Kasım 2023 22:38
Al Jazeera kanalı röportaj yayına verilmeden önce öne çıkan başlıkları yayınladı. Buna göre Fidan, İslam ülkelerinin diplomatik araçlarla bu problemi çözmek için çalışması gerektiğini söyledi.
"Blinken ile çok açık konuştum" diyen Bakan Fidan, "Gazze'de tam ateşkes istedik" ifadelerini kullandı.
İsrail'e uygulanan çifte standardın, dünyadaki sistemin iflas ettiğini gösterdiğini belirten Fidan, Gazze'nin yönetimiyle ilgili de konuştu.
Bakan Fidan, iki devletli çözüm olmadan, Gazze'yi kimin yöneteceği tartışmasını kabul etmediklerini söyledi.