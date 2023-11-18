Bakan Yerlikaya, AFAD ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Yerlikaya, "Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığımızda Bakan Yardımcımız, AFAD Başkanımız ve birim yöneticilerimizle birlikte 'Değerlendirme Toplantımızı' gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

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