Çöplükte kaybolmuştu: Cenazesi tonlarca çöpün altında bulundu

Kayseri - Ankara karayolu üzerinde bulunan Molu Düzenli Çöp Toplama ve Kompost Tesisleri'nde dün akşam saatlerinde Z.M.'nin (45) kaybolduğu ihbarı yapıldı. Çöp toplama aracının boşalttığı çöplerin altında kaldığı iddia edilen Z.M.'yi aramak için jandarma, AFAD, Türkuaz Arama Kurtarma Derneği ve ANDA ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş makineleri yardımıyla çöplerin boşaltıldığı alanda Z.M.'yi arama çalışması başlattı. Yoğun yağış nedeniyle arama çalışmalarına ara verilirken, bugün erken saatlerde gönüllülerin de katılımıyla yeniden arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından Z.M.'nin cansız bedeni, çöpler arasından çıkartıldı. Talihsiz işçinin cenazesi incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.