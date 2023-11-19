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İstanbul'da sağanak yağış, fırtına ve kar

Sağanak yağış ve fırtına dünden bu yana yurdun batısında etkili oluyor. Gece saatlerinde sıcaklığın daha da düşmesiyle İstanbul'un yüksek kesimlerine kar yağdı. Şile'de ise Yeşilçay Deresi taştı, su baskınları yaşandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Kasım 2023 12:33, Son Güncelleme : 19 Kasım 2023 12:47
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Türkiye'nin batısında sağanak yağış ve fırtına etkili oluyor.

İstanbul'da dün başlayan sağanak yağış, gece saatlerinde sıcaklığın düşmesiyle bazı bölgelerde kar yağışına dönüştü.

ŞİLE'DE DERE TAŞTI, YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
İstanbul'un Şile ilçesi, şiddetli fırtınanın en çok etkilediği yerlerden biri oldu.

Sağanak yağış ve fırtına nedeniyle Ağva Mahallesi'ndeki Yeşilçay Deresi taştı.

Dere kenarında bulunan işletmeleri su bastı.

Su baskını nedeniyle masa ve sandalyelerin sürüklendiği görüldü.

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

EYÜPSULTAN'DA TOPRAK KAYMASI
Sağanak yağış Eyüpsultan ilçesinde de toprak kaymasına neden oldu.

İlçede bulunan bir inşaatın üst kısmında bulunan çocuk parkında toprak kaydı.

Yaralanan kimsenin olmadığı olayın ardından güvenlik nedeniyle park kapatıldı.

Eyüpsultan Belediyesi zabıta ekipleri çalışma başlattı.

FIRTINA AĞAÇLARI DEVİRDİ
Kentte aralıklarla devam eden yağış nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Yağışla beraber etkisi gösteren fırtına da bazı olumsuzluklara neden oldu.

Bazı ilçelerde fırtına nedeniyle ağaç devrilmeleri meydana geldi.

Beykoz Kanlıca'da Mihribat Caddesi üzerinde bulunan bir ağaç yolun üzerine devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu devrilen ağaç yoldan kaldırıldı.

THY'NİN 105 SEFERİ İPTAL
Kentte etkili olan fırtına, hava ulaşımını da olumsuz etkiliyor.

Türk Hava Yolları (THY), bugün yapılması planlanan 105 seferini iptal etti.

THY'nin bugün İstanbul Havalimanı'ndan yapılması planlanan 82, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılması planlanan 23 seferi yapılamayacak.

Öte yandan, şiddetli fırtına nedeniyle İstanbul Havalimanı'na iniş yapan uçaklar zor anlar yaşadı.

SABAHA KARŞI KAR YAĞDI
Kentte dün 14 derece civarında seyreden sıcaklıklar, bugün 2 dereceye kadar düştü.

Yağışlar, sabah erken saatlerde il genelinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüldü.

BEYAZ ÖRTÜ OLUŞTU
Hafta sonu mesaisi için işe gitmek üzere dışarı çıkan İstanbullular, kentin birçok noktasında beyaz örtüyle karşılaştı.

HADIMKÖY'DE TUZLAMA ÇALIŞMASI
Kentin yüksek kesimlerinde daha çok etkili olan kar yağışı nedeniyle Hadımköy'de belediye ekiplerince tuzlama çalışması yapıldı.

Bir süre etkili olan kar daha sonra yerini yağmur ve karla karışık yağmura bıraktı.

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