İsrail'in Gazze'deki iki kampa düzenlediği saldırıda 15 Filistinli hayatını kaybetti

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı başladı
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı başladı
Uluslararası uyuşturucu karteli lideri İstanbul'da yakalandı
Uluslararası uyuşturucu karteli lideri İstanbul'da yakalandı
Otobüs, minibüs ve taksi'de 'ruhsat'ta yasal düzenleme geliyor
Otobüs, minibüs ve taksi'de 'ruhsat'ta yasal düzenleme geliyor
Elektrikli otoya ÖTV desteği! İşte yeni fiyatlar
Elektrikli otoya ÖTV desteği! İşte yeni fiyatlar
Cumhur İttifakı'nda yerelde 2019 formülü
Cumhur İttifakı'nda yerelde 2019 formülü
Fahiş fiyata ağır ceza 'torba'da
Fahiş fiyata ağır ceza 'torba'da
Uçak seferlerine olumsuz hava engeli
Uçak seferlerine olumsuz hava engeli
AFAD'dan 72 il için 'turuncu' ve 'sarı' uyarı
AFAD'dan 72 il için 'turuncu' ve 'sarı' uyarı
Bakan Koca'dan antibiyotik uyarısı
Bakan Koca'dan antibiyotik uyarısı
Başkentte sağanak etkili oldu: Vatandaşlar zor anlar yaşadı
Başkentte sağanak etkili oldu: Vatandaşlar zor anlar yaşadı
Bir ilimize daha YHT geliyor
Bir ilimize daha YHT geliyor
Elektrikli otomobil fiyatları düşecek mi?
Elektrikli otomobil fiyatları düşecek mi?
'Metrekareye 50 ila 100 kilogram arası yağış düşebilir'
'Metrekareye 50 ila 100 kilogram arası yağış düşebilir'
Erdoğan'dan 'yüzde 50+1' kuralı için 'Değiştirilmeli' çağrısı
Erdoğan'dan 'yüzde 50+1' kuralı için 'Değiştirilmeli' çağrısı
Öğretmenlerden 'Şubat'ta mülakatsız 100 bin atama' talebi
Öğretmenlerden 'Şubat'ta mülakatsız 100 bin atama' talebi
Zafer Partisi iki ilde aday çıkarmayacak
Zafer Partisi iki ilde aday çıkarmayacak
'Ülkemize getirilen Gazzeli 27 hastanın teşhisleri kesinleşti, tedavileri devam ediyor'
'Ülkemize getirilen Gazzeli 27 hastanın teşhisleri kesinleşti, tedavileri devam ediyor'
'Gazzeli öğrenciler' kararının Dünya'ya örnek olmasını dilerim'
'Gazzeli öğrenciler' kararının Dünya'ya örnek olmasını dilerim'
Toplu taşımada 'mülkiyet' sorununu çözecek yasa teklifi hazırlanıyor
Toplu taşımada 'mülkiyet' sorununu çözecek yasa teklifi hazırlanıyor
KDK'den para puanların banka hesabına ödenebileceği tavsiyesi
KDK'den para puanların banka hesabına ödenebileceği tavsiyesi
İntikali yapılmamış tarım arazileri için mirasçılık belgesi talep edilecek
İntikali yapılmamış tarım arazileri için mirasçılık belgesi talep edilecek
Borsada yüksek yargı freni
Borsada yüksek yargı freni
2023 dönemi vergi matrahını etkilemeyecek
2023 dönemi vergi matrahını etkilemeyecek
Elektrikli otomobillerin ÖTV matrahında düzenlemeye gidildi
Elektrikli otomobillerin ÖTV matrahında düzenlemeye gidildi
Otomotivde Çin pazarı, tüketiciler için uygun fiyatlı model sunuyor
Otomotivde Çin pazarı, tüketiciler için uygun fiyatlı model sunuyor
Türkiye, sondaj çalışmalarını sınır ötesine taşıyacak
Türkiye, sondaj çalışmalarını sınır ötesine taşıyacak
Cevdet Yılmaz'dan işsizlikle mücadele ve istihdam vurgusu
Cevdet Yılmaz'dan işsizlikle mücadele ve istihdam vurgusu
TÜİK açıkladı: İşte Türkiye'nin en mutlu ili
TÜİK açıkladı: İşte Türkiye'nin en mutlu ili
Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı pazar günü yapılacak
Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı pazar günü yapılacak
Erdoğan: İsrail'e borcumuz yok, borçlu olanlar rahat konuşamıyor
Erdoğan: İsrail'e borcumuz yok, borçlu olanlar rahat konuşamıyor
Ana sayfaHaberler Dünya

İsrail'in Gazze'deki iki kampa düzenlediği saldırıda 15 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin Han Yunus ve Nusayrat kamplarına düzenlediği bombardımanda 15 Filistinli yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Kasım 2023 08:36, Son Güncelleme : 19 Kasım 2023 08:30
Yazdır
İsrail'in Gazze'deki iki kampa düzenlediği saldırıda 15 Filistinli hayatını kaybetti

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Han Yunus ve Nusayrat kamplarına yoğun saldırılar düzenledi.

İsrail savaş uçaklarının Nusayrat kampında Zühd ailesine ait evi bombalaması sonucu 13 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Han Yunus bölgesinde bulunan, Avrupa Hastanesi yakınındaki Ebu Aker ailesine ait evin bombalanması sonucunda da bir kadın ve çocuğu öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

- İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana 59'u Gazze içerisindeki çatışmalarda 6'sı da Lübnan sınırında olmak üzere 380 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde en az 5 bini çocuk ve 3 bin 300'ü kadın olmak üzere 12 bin 300 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 214 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber