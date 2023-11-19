Saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi
MSB; "Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK/YPG'li terörist hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi." açıklaması yaptı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Kasım 2023 09:50, Son Güncelleme : 19 Kasım 2023 10:11
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlara devam ediyor. Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK/YPG'li terörist hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi"denildi.