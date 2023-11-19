Araçlar yolda kalınca gençler sınava yetişemedi
Kocaeli'de etkili olan kar yağışı sebebiyle Umuttepe'de araçlar yolda kaldı. Sürücüler zor anlar yaşarken, birçok kişinin ALES'e yetişemediği öğrenildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Kasım 2023 12:25, Son Güncelleme : 19 Kasım 2023 12:52
Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle bazı noktalarda yollar kapandı. Kocaeli Üniversitesinin bulunduğu Umuttepe bölgesinde de kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtınayla etkili olan kar yağışı sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı. 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2023-ALES/3) gitmek isteyen bazı adayların da raçların yolda kalması sebebiyle sınava yetişemediği bildirildi.