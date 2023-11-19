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A Milli Takımın Almanya galibiyeti Alman basınında

A Milli Futbol Takımı'nın deplasmanda Almanya'yı 3-2 yendiği karşılaşma Alman basında geniş yer aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Kasım 2023 12:54, Son Güncelleme : 19 Kasım 2023 13:07
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Bild gazetesi "Berlin'de hayal kırkılığı gecesi" başlığını kullandığı haberde, maçın deplasman havasında oynandığı belirtildi.

Haberde, Almanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) 208 gün kala Alman Milli Takımı'nın teknik direktörü Julian Nageslmann'ın, ilk kez evinde takımın başında bulunduğu karşılaşmada ilk yenilgisini yaşadığı ifade edildi.

Kicker dergisi de "VAR penaltısı sonucu belirledi: Alman Milli Takımı, Nagelsmann'ın iç sahadaki ilk maçında Türkiye'ye yenildi" başlığıyla duyurduğu haberde, Nagelsmann'ın üçüncü maçında ilk mağlubiyeti aldığına işaret edildi.

Haberde, Alman Milli Takımı'nın, Türkiye'ye karşı ilk yarıda skoru muhafaza edemediği, 2-2'den sonra da ikinci yarıda gol atamadığı ve sonunda misafir takım lehine verilen "VAR penaltısıyla" sonucun belirlendiği aktarıldı.

Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi de "Almanya Türkiye'ye karşı yenildi" başlığını kullandığı haberde, Alman milli futbol takımının çaba sarf ettiği ancak savunmada her zaman iyi organize olamadığı belirtilerek, "Bunu Türk futbolcular kullandı. Teknik Direktör Julian Nagelsmann'ın önünde çok iş var." değerlendirmesinde bulunuldu.

Tagesspiegel gazetesi de "Alman Milli Takımı kötü bir sinyal verdi. Ortama dayanamayan sadece savunma değil" başlığıyla verdiği haberde, "Alman futbolcular Türkiye'ye yenildi. Bunun nedenleri sadece futbol konusundaki eksikliklerle ilgili değil, bu Avrupa Şampiyonası öncesinde acı bir darbedir." ifadelerine yer verildi.

Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD'nin "Sportschau.de" adlı internet sayfası da konuyla ilgili haberinde "Nagelsmann ve Alman Milli Takım- durum karmaşık" başlığını kullandı.

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