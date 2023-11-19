Manisa'da asansörde anne ile kızının cesedi bulundu

Anne ile kızın ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Cenazeler, olay yerinde polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından otopsi işlemi için Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri, Güler ile Etyemez'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kocaçeşme Mahallesi'ndeki binada oturan bir kişi, zemin kata inmek için asansör çağırdı.

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