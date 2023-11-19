Manisa'da asansörde anne ile kızının cesedi bulundu
Manisa'nın Salihli ilçesinde 48 yaşındaki kadın ile 18 yaşındaki kızı, oturdukları apartmanın asansöründe ölmüş halde bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Kasım 2023 13:19, Son Güncelleme : 19 Kasım 2023 14:16
Kocaçeşme Mahallesi'ndeki binada oturan bir kişi, zemin kata inmek için asansör çağırdı.
Apartman sakini, asansör kabininde, aynı binada oturan komşuları Devrim Güler (48) ile kızı Doğa Etyemez'in (18) hareketsiz yattığını gördü.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri, Güler ile Etyemez'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenazeler, olay yerinde polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından otopsi işlemi için Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anne ile kızın ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğü bildirildi.