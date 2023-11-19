Zonguldak'ta kuru yük gemisi karaya oturdu: 13 mürettebat kurtarıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fırtınada bir kuru yük gemisi yardım çağrısında bulundu. Gemi ardından sürüklenerek kıyıya geldi ve karaya oturdu. Gemide hasar oluşurken, 13 mürettebat ekiplerce kurtarıldı.

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