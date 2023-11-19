Öğretim üyesi hobi bahçesinde ölü bulundu

Olay yerinde yapılan incelemelerde ölen şahsın Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Kurtgöz olduğu tespit edildi.

Olay, Karabük Üniversitesi TOKİ Konutlarında meydana geldi. Hobi bahçesinde ağaca asılı halde bulunan şahsı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

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