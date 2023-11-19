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Bakan Tekin açıkladı: Gastronomi Liseleri açılacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Önümüzdeki günlerde sizlerle gastronomi lisesi alt başlığıyla bir programı paylaşmış olacağız" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Kasım 2023 14:26, Son Güncelleme : 19 Kasım 2023 14:26
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Bakan Tekin açıkladı: Gastronomi Liseleri açılacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da gerçekleştirilen Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na katıldı. Fuarda konuşan Bakan Tekin, çocuklara seyahat veya turizm alışkanlığı kazandırmak konusunda yapılması gereken ilk şeyin kendi etrafını, yaşadıkları mahalleyi ve içinde yaşadıkları kültürü tanımaları gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:

"İllerde Kültür ve Turizm İl Müdürlükleriyle ortaklaşa bir biçimde şehrimizi ya da bölgemizi tanıyabileceğimiz kazanımları programların içerisine koymasını talep etmiştik. Müfredatlarımızı revize ederken üstünde duracağımız konulardan birisi bu. Türkiye'nin bu anlamdaki tanıtımına, turizmine katkıda bulunabilecek adımlar nasıl atılabilir? Çocuklarımızı bu anlamda nasıl yetiştirebiliriz? Turizm konusunda da sektör temsilcileri ile bu anlamda ortak çalışmaya açık olduğumuzu burada sizlere beyan etmek istiyorum."

Gastronomi liseleri açılacak

Meslek liselerinin tamamını sektörle iş birliği halinde sektöre katkı verecek şekilde revize etmek zorunda olduklarını belirten Bakan Tekin, "Turizmle ilgili liselerin tamamını tematik hale getirmeye çaba sarf ediyoruz. Bu anlamda önümüzdeki günlerde sizlerle gastronomi lisesi alt başlığıyla bir programı paylaşmış olacağız. Anadolu yemekleri, annelerimizin reçeteleri, Osmanlı mutfağı, Selçuklu mutfağı hepsinin içerisinde yer aldığı aynı zamanda bu mutfağın nasıl servis edilmesi gerektiğine dair uygulamaların, bilgilerin de yer aldığı paylaşmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, konuşmaların ardından Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda bulunan stantları ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

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