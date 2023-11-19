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Metin Uca'nın cenazesinde provokasyon

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 62 yaşında hayatını kaybeden gazeteci-yazar ve sunucu Metin Uca, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Kocatepe Camii'nde cenaze namazı kılınırken iki kişi "Metin Uca vasiyetinde cenaze namazı istemedi" diye bağırarak provokasyon girişiminde bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Kasım 2023 14:55, Son Güncelleme : 19 Kasım 2023 15:17
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Metin Uca'nın cenazesinde provokasyon

Kocaeli Dilovası'nda geçirdiği trafik kazası sonrasında hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybeden televizyon programcısı, yazar ve sunucu Metin Uca (62) Ankara'da kılınan cenaze namazı sonrasına son yolculuğuna uğurlandı.

Uca'nın Kocatepe Camii'ndeki cenaze törenine çok sayıda gazeteci ve televizyoncu arkadaşının yanı sıra TBMM eski Başkanı Hikmet Çetin, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka'nın da aralarında bulunduğu siyasiler de katıldı.

NAMAZ SIRASINDA GERGİNLİK

Cenaze töreni sırasında iki kişi provokasyon girişiminde bulundu.

"Hocam Metin Uca vasiyetinde cenaze namazı istemedi" diye bağıranlara cenazeye katılanlar "Utanmazlar, terbiyesizler, olay çıkarıyorlar" diyerek tepki gösterdi.

İki kişi kaçarak cami avlusundan uzaklaştı. Kılınan namazın ardından Uca'nın naaşı Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedildi.

YAKILMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Metin Uca, daha önce konuk olduğu bir programda ölümden korkmadığını ve güzel öleceğini düşündüğünü belirterek vasiyetinden bahsetmişti.

Yakılmak istediğini söyleyen Uca'nın vasiyeti şöyle: "Burası özgür bir ülke olsa yakılarak ölmek isteyenlere de saygı duyulurdu. Ama ne yazık ki böyle bir şansımız yok. Yakılarak ölmek ve küllerimin de İstanbul Boğazı'ndan serpilmesini istiyorum. Ne yazık ki böyle bir şansım yok. İki yüzlü cenaze törenlerini istemediğim için yakılarak ölmeyi çok istiyorum. Umarım dostlarım ve bu konuda bıraktığım vasiyet çerçevesinde bunu yaparlar. Tören istemiyorum çünkü. Hatırlanmak istemiyorum."

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