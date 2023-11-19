Kırklareli'nde kar yağışı nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı
Yurt genelinde fırtına ve kar yağışı etkili oluyor. Kırklareli'nde kar yağışı nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Kasım 2023 15:18, Son Güncelleme : 19 Kasım 2023 15:19
Kentte dün gece başlayan kar yağışı, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinin yüksek kesimleriyle Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'nda aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.
İl Özel İdaresi ve Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri de bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
Kar yağışı nedeniyle merkezde 7, Demirköy'de 11 ve Kofçaz'da 7 olmak üzere 25 köy yolu ulaşıma kapandı.
Ekipler, kapanan yolları açmak çalışmalarına aralıksız devam ediyor.