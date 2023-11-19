Ceza İnfaz Kurumunda Taşkın Tehlikesi: Hükümlüler güvenlik amaçlı naklediliyor
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesinde bulunan K2 Tipi Ceza İnfaz Kurumu, şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle su seviyesinin yükselmesi üzerine güvenlik önlemleri kapsamında cezaevinde bulunan hükümlülerin yakın kurumlara nakledildiğini duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Kasım 2023 15:33, Son Güncelleme : 19 Kasım 2023 17:12
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
"Zonguldak Kdz. Ereğli K2 Tipi Ceza İnfaz Kurumumuzda şiddetli yağış ve
fırtına nedeniyle su seviyesi yükseldiğinden, cezaevinde barındırılan hükümlüleri
güvenlik nedeniyle yakın kurumlara naklediyoruz. Düzce T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna
nakledilen 39 hükümlünün şu an için bir güvenlik problemi bulunmamaktadır."
Zonguldak Kdz. Ereğli K2 Tipi Ceza İnfaz Kurumumuzda şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle su seviyesi yükseldiğinden, cezaevinde barındırılan hükümlüleri güvenlik nedeniyle yakın kurumlara naklediyoruz. Düzce T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna nakledilen 39 hükümlünün şu an için bir.Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) November 19, 2023