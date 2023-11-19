Zonguldak'ta dalgalar metrelerce yükseldi, yük gemisi karaya oturdu
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fırtınada sürüklenen yük gemisi karaya oturdu. Denizcilik Genel Müdürlüğü, Kamerun bandıralı gemide bulunan 13 personelin tamamının kurtarıldığını açıkladı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 19 Kasım 2023 15:53, Son Güncelleme : 19 Kasım 2023 17:07
Zonguldak'ta fırtına etkili oluyor.
Fırtına nedeniyle Karadeniz'de dalgalar metrelerce yükseldi.
Fırtınanın etkili olduğu Ereğli ilçesinde Kamerun bandıralı gemi karaya oturdu.
Karaya oturan yük gemisinde, hasar oluştu.
Denizcilik Genel Müdürlüğü, gemideki 13 personelin kurtarıldığını açıkladı.