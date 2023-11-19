Emre Akbaba aday kadrodan çıkarıldı
A Milli Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi. Emre Akbaba diz sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Kasım 2023 16:29, Son Güncelleme : 19 Kasım 2023 16:30
Konuyla ilgili TFF'den yapılan açıklamada ''2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Galler ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için bugün Berlin'den Cardiff'e seyahat edecek A Milli Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.
Milli futbolcumuz Emre Akbaba, dün akşam Almanya ile oynanan özel maçta geçirdiği diz sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı.'' denildi.