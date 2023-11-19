'Kaya tuzu' kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Kozanhan, ruhsatsız tabancası ile Türk'e ateş etti. İhbarla köye ekipler sevk edildi.

İddiaya göre; Hacı Türk, istenilen kaya tuzundan fazla miktarda getirdi ve Kozanhan'dan fazla para istedi.

Kırşehir'de merkeze bağlı Tosunburnu köyünde mandıra işi ile uğraşan Hüseyin Kozanhan (54), hayvanları için kaya tuzu işletmecisi Hacı Türk'e (26), tuz siparişi verdi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net