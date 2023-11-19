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Mardin'de gündüz geceye döndü

Mardin'de toz taşınımı nedeniyle gündüz geceye döndü. Kentte sınıra yakın yerleşim yerlerinde görüş mesafesi ve hava kalitesi düştü. Bölgede zaman zaman yağmur da etkili olurken, fırtına nedeniyle bazı evlerin camları kırıldı, yol kenarındaki ağaçlar devrildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Kasım 2023 16:24, Son Güncelleme : 19 Kasım 2023 17:01
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Mardin'de gündüz geceye döndü

Mardin'de etkili olan yağmur, fırtına ve toz taşınımı yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte öğle saatlerinde başlayan fırtına ve toz taşınımı, görüş mesafesinin azalmasına ve hava kalitesinin düşmesine yol açtı.

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Toz taşınımı il merkezinin yanı sıra sınıra yakın yerleşim yerlerinde görüldü.

Bölgede zaman zaman yağmur da etkili olurken, fırtına bazı evlerin camlarının kırılmasına, yol kenarındaki ağaçların devrilmesine neden oldu.

Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, merkez Artuklu ilçesinde kırılarak yola devrilen ağaçları kaldırarak, yolun açılmasını sağlıyor.

Uzmanlar, fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması, toz aşınımı gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıyor.

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