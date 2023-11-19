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Zonguldak'ta irtibat kopan gemiye ulaşılmaya çalışılıyor

Zonguldak'ta fırtına nedeniyle sığındığı limandan çıktıktan sonra irtibat kesilen gemiyle iletişim kurulmaya çalışılıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Kasım 2023 17:10, Son Güncelleme : 19 Kasım 2023 17:11
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Zonguldak'ta irtibat kopan gemiye ulaşılmaya çalışılıyor

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı gemi, Karadeniz bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'na sığındı. Burada barınamayınca tekrar hareket eden gemiyle irtibat, iç limandan çıktıktan kısa süre sonra kesildi.

Liman yetkililerinin, "Kafkametler" isimli 12 Türk personeli bulunan gemiyle yeniden iletişim kurma çalışmaları sürüyor.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden açıklama

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Ereğli ilçesinde kayıp ihbarı yapılan gemiyle ilgili açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bugün saat 10.29'da Türk bayraklı KAFKAMETLER gemisinden AAKKM'ye ulaşan EPiRB sinyali üzerine geminin K. EREĞLİ'de mendirek üzerinde AIS sinyali verdiği görülmüştür.

Gemi kaptanının olaydan önce K. Ereğli askeri mendireğine doğru sürüklendiğini rapor ettiği bilgisi alınmıştır.

Gemi ile geçen sürede temas kurma çalışmalarından bir sonuç alınamamış ve gemi personeli ile herhangi bir görüşme sağlanamamıştır.

Anılan bölgeye, kötü hava şartlarından ulaşmak ya da yakından görsel temas sağlamak mümkün olmamaktadır.

Hava müsaitliğine göre hava ve deniz unsurları ile arama ve kurtarma faaliyetlerine devam edilecektir.

Temruk Rusya'dan aldığı 1542 ton feerosilikon yükünü Aliağa'ya getirmek üzere sefere çıkan gemide 12 personel bulunmaktadır."

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