Gazze'den tahliye edilen 42 Türk vatandaşı yurda döndü

Hrant Dink cinayeti tetikçisi Ogün Samast hakkında yeni iddianame hazırlandı
Hrant Dink cinayeti tetikçisi Ogün Samast hakkında yeni iddianame hazırlandı
Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın toplanacak
Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın toplanacak
Ceza İnfaz Kurumunda Taşkın Tehlikesi: Hükümlüler güvenlik amaçlı naklediliyor
Ceza İnfaz Kurumunda Taşkın Tehlikesi: Hükümlüler güvenlik amaçlı naklediliyor
İstanbul Şile'de ve Zonguldak'ta eğitime ara verildi
İstanbul Şile'de ve Zonguldak'ta eğitime ara verildi
Metin Uca'nın cenazesinde provokasyon
Metin Uca'nın cenazesinde provokasyon
Türkiye kar altında
Türkiye kar altında
Dosya biriktiren savcıya Yargıtay'dan kötü haber
Dosya biriktiren savcıya Yargıtay'dan kötü haber
Bakan Tekin açıkladı: Gastronomi Liseleri açılacak
Bakan Tekin açıkladı: Gastronomi Liseleri açılacak
ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
İstanbul'da sağanak yağış, fırtına ve kar
İstanbul'da sağanak yağış, fırtına ve kar
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Bakanlık, Ankara'da 389 arsayı açık artırma ile satacak
Bakanlık, Ankara'da 389 arsayı açık artırma ile satacak
Okullarda iki yabancı dilin öğretileceği modelin pilot uygulaması başladı
Okullarda iki yabancı dilin öğretileceği modelin pilot uygulaması başladı
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı başladı
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı başladı
Uluslararası uyuşturucu karteli lideri İstanbul'da yakalandı
Uluslararası uyuşturucu karteli lideri İstanbul'da yakalandı
Otobüs, minibüs ve taksi'de 'ruhsat'ta yasal düzenleme geliyor
Otobüs, minibüs ve taksi'de 'ruhsat'ta yasal düzenleme geliyor
Elektrikli otoya ÖTV desteği! İşte yeni fiyatlar
Elektrikli otoya ÖTV desteği! İşte yeni fiyatlar
Cumhur İttifakı'nda yerelde 2019 formülü
Cumhur İttifakı'nda yerelde 2019 formülü
Fahiş fiyata ağır ceza 'torba'da
Fahiş fiyata ağır ceza 'torba'da
Uçak seferlerine olumsuz hava engeli
Uçak seferlerine olumsuz hava engeli
AFAD'dan 72 il için 'turuncu' ve 'sarı' uyarı
AFAD'dan 72 il için 'turuncu' ve 'sarı' uyarı
Bakan Koca'dan antibiyotik uyarısı
Bakan Koca'dan antibiyotik uyarısı
Başkentte sağanak etkili oldu: Vatandaşlar zor anlar yaşadı
Başkentte sağanak etkili oldu: Vatandaşlar zor anlar yaşadı
Bir ilimize daha YHT geliyor
Bir ilimize daha YHT geliyor
Elektrikli otomobil fiyatları düşecek mi?
Elektrikli otomobil fiyatları düşecek mi?
'Metrekareye 50 ila 100 kilogram arası yağış düşebilir'
'Metrekareye 50 ila 100 kilogram arası yağış düşebilir'
Erdoğan'dan 'yüzde 50+1' kuralı için 'Değiştirilmeli' çağrısı
Erdoğan'dan 'yüzde 50+1' kuralı için 'Değiştirilmeli' çağrısı
Öğretmenlerden 'Şubat'ta mülakatsız 100 bin atama' talebi
Öğretmenlerden 'Şubat'ta mülakatsız 100 bin atama' talebi
Zafer Partisi iki ilde aday çıkarmayacak
Zafer Partisi iki ilde aday çıkarmayacak
'Ülkemize getirilen Gazzeli 27 hastanın teşhisleri kesinleşti, tedavileri devam ediyor'
'Ülkemize getirilen Gazzeli 27 hastanın teşhisleri kesinleşti, tedavileri devam ediyor'
Ana sayfaHaberler

Gazze'den tahliye edilen 42 Türk vatandaşı yurda döndü

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'den tahliye edilen 42 Türk vatandaşı, Mısır üzerinden İstanbul'a geldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Kasım 2023 17:22, Son Güncelleme : 19 Kasım 2023 17:23
Yazdır
Gazze'den tahliye edilen 42 Türk vatandaşı yurda döndü

Dışişleri Bakanlığının çabalarıyla Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a ulaşan 42 vatandaşı taşıyan ve Kahire'den havalanan THY uçağı, öğleden sonra İstanbul Havalimanı'na indi.

Vatandaşları, Havalimanı VIP girişinde Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer, çiçeklerle karşıladı.

Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Büyükelçi Usluer, "Gazze'de şehit düşen kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyoruz, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve hükümeti kesintisiz olarak Gazze'deki vahşetin sona ermesi için çalışmalarını sürdürmektedir." dedi.

Gazze'den 42 vatandaşın yurda intikal ettiğini belirten Usluer, şunları dile getirdi:

"Bildiğiniz gibi krizin başlamasının hemen ardından 30 vatandaşımızı tahliye etmemiz mümkün olmuştu ancak Refah Sınır Kapısı'nın kapatılması nedeniyle bu tahliyeler kesintiye uğradı fakat arka plandaki diplomatik çalışmalarımız kesintisiz devam etti. Şu anda vatandaşlarımızdan 42'sinin daha ülkemize gelmesini sağlıyoruz. Dışişleri Bakanlığı, tüm kriz bölgelerinde olduğu gibi başta Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olmak üzere tüm dost ve kardeş ülke vatandaşlarına destek vererek kriz bölgelerinden tahliyelerini sürdürmektedir."

- "Bana bu duyguları yaşattıkları için herkese çok teşekkür ediyorum"

Usame Darabeh, babasının cenazesi için Gazze'ye gittiğini ve burada saldırıların başladığını söyledi.

Türkiye'de bilgisayar mühendisliği okurken eşiyle tanışarak evlendiklerini ve Samsun'da yaşadıklarını anlatan Darabeh, "Babam savaş başlamadan önce vefat etti. Cenazesine katılmak için Gazze'ye gittim, o esnada savaş başladı. Savaş başladığında tahliyemiz planlanmıştı ancak İsrail güçleri Mısır kapısını bombaladı. Biz de risk altında kaldığımız için geri döndük. İsrail bombardımanı nedeniyle Gazze'nin güneyine geçtik. Bu esnada Samsun'daki eşimle iletişim halindeydik. O da ülkemizin makamları ile sürekli temas halindeydi. Sonra Mısır sınırını geçtik. Mısır tarafında sağ olsun AFAD ile tüm yetkililer bizi karşıladı. Sağ olsunlar bizimle çok ilgilendiler. Sonra ayarlanan uçakla Türkiye'ye döndük." diye konuştu.

Yurda döndüğü için çok mutlu olduğunu belirten Darabeh, "Eşim iki hafta sonra doğum yapacak. Bir kızım dünyaya gelecek. Doğarken onu göreceğim. Bana bu duyguları yaşattıkları için herkese çok teşekkür ediyorum. Geride kalan annem ve kardeşlerim için de devletimizden yardım rica ediyorum." dedi.

Gazze'den tahliye edilen vatandaşlara havalimanında çay ve kurabiye ikramında bulunuldu.

Pasaport kontrolünün ardından İstanbul'da kalacak yeri olanlar otobüslerle havalimanından ayrıldı, diğerleri AFAD yetkililerince otele yerleştirildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber