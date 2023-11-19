İşe gitmek için evden çıkan Emin'den haber alınamıyor
Muğla'da dün işe gitmek için evden çıkan Emin Can Şahan'dan haber alınamıyor. Polis, genç Emin'in bulunması için çalışma başlattı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 19 Kasım 2023 17:41, Son Güncelleme : 19 Kasım 2023 17:42
Muğla'da işe gideceğini söyleyip evden çıkan 17 yaşındaki Emin Can Şahan'dan bir daha haber alınamadı.
Şahan, dün sabah Menteşe ilçesindeki evinden çalıştığı berber dükkanına gitmek üzere ayrıldı.
Şahan'ın gelmemesi üzerine berber salonu işletmecisi Ramazan Altay, aileye haber verdi.
Çevrede arama yapan yakınları, daha sonra kayıp başvurusunda bulundu.
İhbarın ardından polis ekipleri, Şahan'ın bulunması için arama çalışması başlattı.