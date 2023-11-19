DMM: İsrail'in kullandığı görseller İran'a ait. Filistin ile ilgisi yok
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, " İsrail Dışişleri Bakanlığı ve resmi devlet hesaplarından paylaşılan idam görüntüleri ile ilgili, "Hamas, masum insanları öldürüyor" iddiası doğru değildir." dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Hamas, masum insanları öldürüyor" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanlığı ve İsrail resmi devlet hesaplarından paylaşılan idam görüntüleriyle ilgili, "Hamas, masum insanları öldürüyor" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.
Söz konusu görüntülerin, 2014 yılında İran'daki bir uyuşturucu tacirinin halka açık idamı sırasında çekildiğinin tespit edildiği kaydedildi.
İsrail Dışişleri Bakanlığı ve resmi devlet hesaplarından paylaşılan idam görüntüleri ile ilgili, "Hamas, masum insanları öldürüyor" iddiası doğru değildir.Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) November 19, 2023
Bahse konu görüntülerin, 2014 yılında İran'daki bir uyuşturucu tacirinin halka açık idamı sırasında kaydedildiği tespit. pic.twitter.com/6CnLe1iBTt