Bolu'da okullar tatil
Bolu Valiliği, hava şartları nedeniyle pazartesi günü il genelinde eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Kasım 2023 18:10, Son Güncelleme : 19 Kasım 2023 18:16
Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"İlimiz genelinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü ilimiz genelinde tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 20 Kasım 2023 tarihinde 1 gün idari izinli sayılacaktır."İstanbul Şile'de ve Zonguldak'ta eğitime ara verildi