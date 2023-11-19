Çankırı-Bolu kara yolunun İstanbul istikameti kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Paylaşımda, "D100 Devlet Yolu'nun Çerkeş ile Gerede arasında yer alan Kemikli Rampasında yoğun kar yağışı sonrasında yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle İstanbul istikameti, Çerkeş'ten itibaren geçici olarak ulaşıma kapatılmıştır. Samsun istikametinde yol trafiğe hizmet vermeye devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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