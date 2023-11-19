Erzurum-Tekman yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Karayolları Genel Müdürlüğü, Erzurum merkez ile Tekman ilçesi arasındaki kara yolunun, yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldığını belirtti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Kasım 2023 20:06, Son Güncelleme : 19 Kasım 2023 20:07
Karayolları Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, "Erzurum-Tekman yolu, 10-55. kilometreler arasındaki yoğun kar ve tipi nedeniyle 19.00 itibarıyla ulaşıma kapatılmıştır." ifadesine yer verildi.