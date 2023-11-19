İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 60 gazeteci yaşamını yitirdi

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun bombardımanlarında hayatını kaybeden basın mensuplarının ailelerine, yakınlarına ve tüm meslektaşlarına başsağlığı dilendi.

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