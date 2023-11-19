Siirt'te otomobil devrildi: 1 çocuk öldü, 8 kişi yaralandı
Siirt'te devrilen otomobildeki 1 çocuk yaşamını yitirdi, 5'i çocuk 8 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Kasım 2023 20:31, Son Güncelleme : 19 Kasım 2023 20:32
Siirt'te E.Y.'nin kullandığı otomobil, merkez Kayaboğaz mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada 1 yaşındaki M.Y. hayatını kaybetti, sürücü ile 5'i çocuk 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.