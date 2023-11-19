Hurdaya dönen araçtan emniyet kemeri sayesinde kurtuldu

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sürücü, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Kaza sırasında emniyet kemerinin takılı olması sayesinde yara almayan sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı.

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