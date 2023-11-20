Dört ilde eğitime 1 gün ara verildi

Bismil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, devam eden yoğun yağış nedeniyle Bismil ve bağlı köylerde 20 Kasım Pazartesi günü eğitime ara verildiği belirtildi.

Bingöl'ün Karlıova ve Yedisu ilçelerinde eğitime 1 gün ara

Bingöl'ün Karlıova ve Yedisu ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

İlçe kaymakamlıklarının sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalarda, kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım Pazartesi günü için eğitime ara verildiği bildirildi.

Hamile ve engelli kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Batman'da eğitime 1 gün ara verildi

Batman'da, aşırı yağış nedeniyle 20 Kasım Pazartesi günü eğitime ara verildiği bildirildi.

Batman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde meydana gelen aşırı yağış nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kastamonu'nun Cide'de ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi

Kastamonu'nun Cide ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe genelinde olumsuz hava şartlarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "İlçemiz genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım Pazartesi günü okul öncesi ve özel eğitim kapsamında tüm kademelerdeki öğrencilerimiz ile ilkokul ve ortaokulda taşımalı eğitimle gelen öğrencilerimiz için eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.