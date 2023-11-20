Dört ilde eğitime 1 gün ara verildi

Dikbayır'dan Akşener'e: Gerçeği ortaya çıkarmazsa savcılığa başvuracağım
Dikbayır'dan Akşener'e: Gerçeği ortaya çıkarmazsa savcılığa başvuracağım
Kasım müjdesi! %1.99 Faizle 50.000 TL!
Kasım müjdesi! %1.99 Faizle 50.000 TL!
Sponsorlu İçerik
YKS yerleştirme kılavuzunda 10 yeni bölüm yer alacak
YKS yerleştirme kılavuzunda 10 yeni bölüm yer alacak
2 adalet komisyonu nakli çıkan personelin ayrılışları işlemlerini bekletiyor
2 adalet komisyonu nakli çıkan personelin ayrılışları işlemlerini bekletiyor
Bakan Uraloğlu: İnternet hızımız adeta uçuyor
Bakan Uraloğlu: İnternet hızımız adeta uçuyor
Sağlık personeli Görevde Yükselme sonuçlarını bekliyor
Sağlık personeli Görevde Yükselme sonuçlarını bekliyor
Geçen ay en çok konut aranan il ve ilçeler
Geçen ay en çok konut aranan il ve ilçeler
Kıyı Emniyetine 95 işçi alınacak
Kıyı Emniyetine 95 işçi alınacak
Yurt içi piyasalarda gözler faiz kararında
Yurt içi piyasalarda gözler faiz kararında
Memurlara emeklilik yolu: İşte 7 soruda merak edilenler
Memurlara emeklilik yolu: İşte 7 soruda merak edilenler
Ak Parti çalışmaya başladı: 50+1 yerine 2 formül
Ak Parti çalışmaya başladı: 50+1 yerine 2 formül
Kabine bugün toplanıyor: Üç gündem maddesi masada
Kabine bugün toplanıyor: Üç gündem maddesi masada
15 ilde 'turuncu', 16 ilde 'sarı' meteorolojik uyarı
15 ilde 'turuncu', 16 ilde 'sarı' meteorolojik uyarı
6 ilde eğitime ara verildi
6 ilde eğitime ara verildi
Bütçede komisyon süreci bu hafta bitecek
Bütçede komisyon süreci bu hafta bitecek
Bolu'da okullar tatil
Bolu'da okullar tatil
DMM: İsrail'in kullandığı görseller İran'a ait. Filistin ile ilgisi yok
DMM: İsrail'in kullandığı görseller İran'a ait. Filistin ile ilgisi yok
Hrant Dink cinayeti tetikçisi Ogün Samast hakkında yeni iddianame hazırlandı
Hrant Dink cinayeti tetikçisi Ogün Samast hakkında yeni iddianame hazırlandı
Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın toplanacak
Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın toplanacak
Ceza İnfaz Kurumunda Taşkın Tehlikesi: Hükümlüler güvenlik amaçlı naklediliyor
Ceza İnfaz Kurumunda Taşkın Tehlikesi: Hükümlüler güvenlik amaçlı naklediliyor
Metin Uca'nın cenazesinde provokasyon
Metin Uca'nın cenazesinde provokasyon
Türkiye kar altında
Türkiye kar altında
Dosya biriktiren savcıya Yargıtay'dan kötü haber
Dosya biriktiren savcıya Yargıtay'dan kötü haber
Bakan Tekin açıkladı: Gastronomi Liseleri açılacak
Bakan Tekin açıkladı: Gastronomi Liseleri açılacak
ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
İstanbul'da sağanak yağış, fırtına ve kar
İstanbul'da sağanak yağış, fırtına ve kar
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Bakanlık, Ankara'da 389 arsayı açık artırma ile satacak
Bakanlık, Ankara'da 389 arsayı açık artırma ile satacak
Okullarda iki yabancı dilin öğretileceği modelin pilot uygulaması başladı
Okullarda iki yabancı dilin öğretileceği modelin pilot uygulaması başladı
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı başladı
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı başladı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Dört ilde eğitime 1 gün ara verildi

Batman, Kastamonu'nun Cide, Diyarbakır'ın Bismil ile Bingöl'ün Karlıova ve Yedisu ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Kasım 2023 07:10, Son Güncelleme : 20 Kasım 2023 09:19
Yazdır
Dört ilde eğitime 1 gün ara verildi

Bismil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, devam eden yoğun yağış nedeniyle Bismil ve bağlı köylerde 20 Kasım Pazartesi günü eğitime ara verildiği belirtildi.

Bingöl'ün Karlıova ve Yedisu ilçelerinde eğitime 1 gün ara

Bingöl'ün Karlıova ve Yedisu ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

İlçe kaymakamlıklarının sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalarda, kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım Pazartesi günü için eğitime ara verildiği bildirildi.

Hamile ve engelli kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Batman'da eğitime 1 gün ara verildi

Batman'da, aşırı yağış nedeniyle 20 Kasım Pazartesi günü eğitime ara verildiği bildirildi.

Batman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde meydana gelen aşırı yağış nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kastamonu'nun Cide'de ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi

Kastamonu'nun Cide ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe genelinde olumsuz hava şartlarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "İlçemiz genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım Pazartesi günü okul öncesi ve özel eğitim kapsamında tüm kademelerdeki öğrencilerimiz ile ilkokul ve ortaokulda taşımalı eğitimle gelen öğrencilerimiz için eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber