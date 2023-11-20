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Sinop Üniversitesinde eğitime 1 gün ara verildi

Sinop Üniversitesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Kasım 2023 07:17, Son Güncelleme : 20 Kasım 2023 07:16
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Sinop Üniversitesinde eğitime 1 gün ara verildi

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi ve ilçelerde etkili olan fırtına ve olumsuz hava koşulları nedeniyle üniversitenin tüm birimlerinde eğitim öğretime 20 Kasım Pazartesi günü ara verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, üniversite çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı belirtildi.

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